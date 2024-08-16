Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама Овечкина о Кузнецове: «У Жени в СКА все будет отлично. Родители и друзья рядом, будет грандиозная поддержка в России»

32-летний форвард подписал четырехлетний контракт со СКА в это межсезонье.

Источник: Sports.Ru

— Вы удивились, что Кузнецов вернулся в Россию?

— Ну, это спорт, это жизнь. Раз так получилось, то дай бог, чтобы у Жени все хорошо сложилось. Удачи ему желаю, парень он хороший. Игрок тоже замечательный. Семья у него отличная. Потому я думаю, что все будет хорошо.

Мы знаем, что у Кузнецова в России будет грандиозная поддержка. И родители здесь рядом, и друзья. Не сомневаюсь, что у Жени в СКА все будет отлично.

— Он в Питере сейчас в таком настроении, будто снова в сборную России вернулся.

— Все у него получится. Я даже не сомневаюсь! — сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Мама Овечкина о рекорде Гретцки: «Вообще не интересуюсь этим. Саша любит и умеет забивать, шайбы никуда не денутся».