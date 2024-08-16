Мама Овечкина о Кузнецове: «У Жени в СКА все будет отлично. Родители и друзья рядом, будет грандиозная поддержка в России»

— Ну, это спорт, это жизнь. Раз так получилось, то дай бог, чтобы у Жени все хорошо сложилось. Удачи ему желаю, парень он хороший. Игрок тоже замечательный. Семья у него отличная. Потому я думаю, что все будет хорошо.