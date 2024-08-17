Драмой обернулся матч «Барыса» на Кубке Президента

Таким образом, «Лада», набрав шесть очков, заняла первое место на групповой стадии. Сборная Казахстана с четырьмя баллами стала второй. У «Барыса» три очка и третье место, а замкнул таблицу «Амур», не сумевший набрать ни одного балла.