Драмой обернулся матч «Барыса» на Кубке Президента

Встреча на льду «Барыс Арены» против тольяттинской «Лады» завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 12-й минуте отличился Динмухамед Кайыржан, а Максим Минеев из «Лады» на 20-й сравнял счет.
Стартовая двадцатиминутка была омрачена травмой хоккеиста «Барыса» Данила Бутенко, которую он получил в столкновении с соперником. Он покинул лед с помощью медиков.
Во втором периоде была заброшена только одна шайба. Вновь отличился Кайыржан, оформивший взятие ворот на 26-й минуте.
Заключительный период вместил в себя три шайбы: на 43-й минуте Евгений Грошев сравнял счет — 2:2. Спустя три минуты Коннор Смит забросил третью шайбу «Барыса».
«Лада» спаслась на 58-й минуте после гола Артема Иванюженкова. Примечательно, что эпизод со взятием ворот потребовал длительного просмотра видеоповтора.
Победу «Ладе» в овертайме принесла шайба Владислава Червоненко на 62-й минуте.
Таким образом, «Лада», набрав шесть очков, заняла первое место на групповой стадии. Сборная Казахстана с четырьмя баллами стала второй. У «Барыса» три очка и третье место, а замкнул таблицу «Амур», не сумевший набрать ни одного балла.
В финале Кубка Президента сыграют «Лада» и сборная Казахстана, а «Барыс» и «Амур» разыграют третье место.