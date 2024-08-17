«Авангард» нашёл форварда, наследник Овечкина не хочет играть за клуб. Итоги дня в хоккее

«До этого мне звонили из “Адмирала” и говорили, что у них возникают некоторые вопросы насчёт Ортеги. Я ответил: “Посмотрите его в деле, пусть он поиграет”. Но сегодня с утра позвонили и сказали, что приняли решение. Если приняли — что теперь сделаешь. Понятно, что такого быстрого расставания мы не ждали. Но самое главное, что “Адмирал” сделал всё цивилизованно, согласно регламенту и выплатил компенсацию.