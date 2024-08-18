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«Барыс» и «Амур» выявили призера Кубка Президента

Сегодня, 18 августа, в Астане был сыгран матч за третье место на Кубке Президента Казахстана между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром», передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в овертайме астанчане вырвали победу со счетом 3:2. В составе «Амура» отличились Артур Гиздатуллин (11-я минута) и Девин Броссо (39-я). У «Барыса» шайбы забросили Уэйд Эллисон (19-я), Аслан Жусупбеков (45-я) и Коннор Смит (62-я).

Напомним, в финале сборная Казахстана сыграет с тольяттинской «Ладой». Начало — в 17:00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.