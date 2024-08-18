«Барыс» и «Амур» выявили призера Кубка Президента

Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в овертайме астанчане вырвали победу со счетом 3:2. В составе «Амура» отличились Артур Гиздатуллин (11-я минута) и Девин Броссо (39-я). У «Барыса» шайбы забросили Уэйд Эллисон (19-я), Аслан Жусупбеков (45-я) и Коннор Смит (62-я).