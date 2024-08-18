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Отменой реванша завершился финал Кубка Президента по хоккею

Сегодня, 18 августа, в финальном матче Кубка президента Казахстана в Астане наша национальная команда сыграла с тольяттинской «Ладой», передает Vesti.kz.

Источник: КФХ

Первыми счет открыли россияне, у которых отличился Джозефс. В середине матча счет сравнял Алихан Асетов. Однако, взять реванш у национальной команды не получилось. Победную шайбу у «Лады» забил Баранцев.

Добавим, что первая игра с «Ладой» на турнире завершилась кошмарным поражением казахстанцев со счетом 1:7. Ранее «Барыс» в матче за третье место на турнире в овертайме одолел хабаровский «Амур» со счетом 3:2.

Напомним, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.