Отменой реванша завершился финал Кубка Президента по хоккею

Первыми счет открыли россияне, у которых отличился Джозефс. В середине матча счет сравнял Алихан Асетов. Однако, взять реванш у национальной команды не получилось. Победную шайбу у «Лады» забил Баранцев.
Добавим, что первая игра с «Ладой» на турнире завершилась кошмарным поражением казахстанцев со счетом 1:7. Ранее «Барыс» в матче за третье место на турнире в овертайме одолел хабаровский «Амур» со счетом 3:2.
Напомним, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.