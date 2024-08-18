Капитан «Колорадо» близок к возвращению, у «Лады» — первый трофей лета. Итоги дня в хоккее

«Он планирует вернуться к игре где-то в начале сезона, и если всё пройдёт хорошо, это будет действительно большим стимулом для нас. Так что это то, о чём мы все немного беспокоимся, но и очень рады. Он не играл за нас два года. Он продолжает набирать обороты и с каждым шагом чувствует себя всё лучше. Прошло уже много времени, так что спешки нет. Он просто делает то, что ему комфортно. Учитывая то, что он смог сделать в спортзале, тренируясь вне льда, и то, что он смог сделать на льду, мы определённо настроены оптимистично и считаем, что он сможет вернуться», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.