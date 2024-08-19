Сборной Казахстана по хоккею нашли нового тренера

По информации «Головой Об Лед», главный тренер карагандинской «Сарыарки» Владимир Князев был замечен на играх сборной Казахстана на Кубке Президента в экипировке национальной команды.
Князев консультирует Олега Болякина, находясь на трибунах. Он может заменить кого-то из тренерского штаба во время олимпийского отбора, если у тех возникнут проблемы с документами.
Напомним, финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где сборная Казахстана сыграет с командами Венгрии, Австрии и Словакии.
Казахстанские хоккеисты заняли второе место на Кубке Президента.