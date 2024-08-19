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Сборной Казахстана по хоккею нашли нового тренера

В тренерском штабе сборной Казахстана по хоккею могут произойти перестановки, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

По информации «Головой Об Лед», главный тренер карагандинской «Сарыарки» Владимир Князев был замечен на играх сборной Казахстана на Кубке Президента в экипировке национальной команды.

Князев консультирует Олега Болякина, находясь на трибунах. Он может заменить кого-то из тренерского штаба во время олимпийского отбора, если у тех возникнут проблемы с документами.

Напомним, финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где сборная Казахстана сыграет с командами Венгрии, Австрии и Словакии.

Казахстанские хоккеисты заняли второе место на Кубке Президента.