Чемпион Великобритании по хоккею арендовал экс-вратаря «Челси» Петра Чеха

В ноябре 2023 года «Белфаст» арендовал Чеха в качестве экстренного вратаря. 26 ноября вратарь вышел на лед менее чем за пять минут до конца матча против «Глазго Клэн» при счете 5:1 в пользу его команды. Он заменил голкипера Тайлера Бескоровани, получившего травму нижней части тела. В феврале 2024 года «Белфаст» второй раз в сезоне арендовал голкипера у «Оксфорд Сити Старз».
«Петр оказал нам огромную помощь в прошлом сезоне, когда у нас были некоторые проблемы с травмами в воротах. Он настоящий профессионал и проверенный победитель, его присутствие рядом с игроками здесь, в тренировочном лагере, принесет большую пользу нашей команде. Петр — один из самых трудолюбивых работников на льду, и это потрясающе для всех. Мы рады приветствовать его снова в Белфасте», — заявил главный тренер «Белфаст Джайантс» Адам Киф.
Ранее Чех также представлял «Гилдфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс» из второго по силе британского дивизиона. В январе Чех провел тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
Чех на протяжении карьеры футболиста, которую завершил в 2019 году, представлял чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал». В составе «синих» голкипер стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Чехии (124), в составе национальной команды он выиграл бронзу чемпионата Европы 2004 года.