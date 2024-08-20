Чемпион Великобритании по хоккею арендовал экс-вратаря «Челси» Петра Чеха

«Петр оказал нам огромную помощь в прошлом сезоне, когда у нас были некоторые проблемы с травмами в воротах. Он настоящий профессионал и проверенный победитель, его присутствие рядом с игроками здесь, в тренировочном лагере, принесет большую пользу нашей команде. Петр — один из самых трудолюбивых работников на льду, и это потрясающе для всех. Мы рады приветствовать его снова в Белфасте», — заявил главный тренер «Белфаст Джайантс» Адам Киф.