Карбери о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 42 гола в этом сезоне. Я уверен, что он способен на это. Он талантливый снайпер»

Так что, если он будет делать все это, а я ожидаю, что так и будет, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он может забить 42 гола в своем возрасте, учитывая то, насколько он талантливый снайпер«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.