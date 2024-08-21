Карбери о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 42 гола в этом сезоне. Я уверен, что он способен на это. Он талантливый снайпер»

Главный тренер «Вашингтона» считает, что 38-летний россиянин может забить 42 гола и побить рекорд в следующем сезоне.
"Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом сезоне? Да, я так думаю. Я абсолютно уверен, что он способен на это.
На мой взгляд, главное — занимать хорошие позиции, чтобы получать возможности. И он показывал год за годом, включая прошлый год, что если он занимает достаточно хороших позициий для броска, проводит время в зоне нападения, мы создаем большинство, хорошо справляемся в большинстве, доставляя шайбы к воротам, делаем все, что нужно, он забьет гол.
Так что, если он будет делать все это, а я ожидаю, что так и будет, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он может забить 42 гола в своем возрасте, учитывая то, насколько он талантливый снайпер«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.