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Карбери о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 42 гола в этом сезоне. Я уверен, что он способен на это. Он талантливый снайпер»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports.Ru

Главный тренер «Вашингтона» считает, что 38-летний россиянин может забить 42 гола и побить рекорд в следующем сезоне.

"Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом сезоне? Да, я так думаю. Я абсолютно уверен, что он способен на это.

На мой взгляд, главное — занимать хорошие позиции, чтобы получать возможности. И он показывал год за годом, включая прошлый год, что если он занимает достаточно хороших позициий для броска, проводит время в зоне нападения, мы создаем большинство, хорошо справляемся в большинстве, доставляя шайбы к воротам, делаем все, что нужно, он забьет гол.

Так что, если он будет делать все это, а я ожидаю, что так и будет, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он может забить 42 гола в своем возрасте, учитывая то, насколько он талантливый снайпер«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.