«Барыс» сыграл третий матч на международном турнире

На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счет во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счет в игре.