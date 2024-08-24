В «Нэшвилле» обиделись на Аскарова, молодёжке России учинили погром. Итоги дня в хоккее

Напомним, «Нэшвилл Предаторз» обменял вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе». Ранее россиянин сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям. После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.