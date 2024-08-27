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Андрей Скопинцев: «Пономарев — талантливый парень, трудится, мечтает, бьется. Но в НХЛ у него пока не складывается»

— Есть ли какое-то качество, которое про молодого игрока скажет, что из него вырастет большой мастер?

Источник: Sports.Ru

— С такими оценками можно обжечься. А главное, если сам молодой игрок уверует в то, что он уже всего добился. Всегда надо работать, развиваться. Мы постоянно это говорим ребятам. Чуть затормозил, и все.

— Кто на вашей памяти себя ярко проявил, а потом — не сложилось?

— Трудный вопрос… Не хочу никого обижать.

— Игорь Мирнов, может быть? Очень же ярко смотрелся на старте карьеры.

— И Мирнов, и Смирнов. Эти ребята классно начинали, но могли добиться большего, хотя Игорь поиграл на хорошем уровне.

Сейчас вот Вася Пономарев. Приходил ведь в «Крылья Советов» вместе с Никишиным. Талантливый парень, работает, трудится. Но в НХЛ у него пока не складывается.

Я с Васькой общаюсь, он мечтает, бьется. Все-таки до уровня Овечкина добираются единицы, — сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.