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Овечкин о Рябкине: «Мне говорили, что он способный парень. Многие думают, что должны переходить на новый уровень, а когда там оказываются, то получают другие нагрузки»

Нападающий «Вашингтона» и воспитанник «Динамо» посетил презентацию молодежной команды бело-голубых.

Источник: Sports.Ru

— Что можешь сказать про перспективного Ивана Рябкина?

— Я только что с ним познакомился и никогда не видел, как он играл.

Мне говорили, что он способный парень — это дорогого стоит в таком возрасте. Главное, чтобы он постоянно работал над собой и двигался вперед.

Важно пройти этот период без травм и не бежать впереди паровоза.

— Какие качества в молодых игроках ты ценишь?

— Работоспособность и любовь к игре. Главное — играть на команду и приносить пользу коллективу.

— Можешь вспомнить самый ценный совет, который тебе дали в молодом возрасте?

— Все то же самое — не бежать впереди паровоза. Всему свое время. Нужно набраться терпения.

Многие думают, что уже должны переходить на новый уровень, а когда они там оказываются, то получают совсем другой уровень и нагрузки.

Нужно постепенно двигаться к своей цели, — сказал Александр Овечкин.