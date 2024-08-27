Овечкин о Рябкине: «Мне говорили, что он способный парень. Многие думают, что должны переходить на новый уровень, а когда там оказываются, то получают другие нагрузки»

— Что можешь сказать про перспективного Ивана Рябкина?
— Я только что с ним познакомился и никогда не видел, как он играл.
Мне говорили, что он способный парень — это дорогого стоит в таком возрасте. Главное, чтобы он постоянно работал над собой и двигался вперед.
Важно пройти этот период без травм и не бежать впереди паровоза.
— Какие качества в молодых игроках ты ценишь?
— Работоспособность и любовь к игре. Главное — играть на команду и приносить пользу коллективу.
— Можешь вспомнить самый ценный совет, который тебе дали в молодом возрасте?
— Все то же самое — не бежать впереди паровоза. Всему свое время. Нужно набраться терпения.
Многие думают, что уже должны переходить на новый уровень, а когда они там оказываются, то получают совсем другой уровень и нагрузки.
Нужно постепенно двигаться к своей цели, — сказал Александр Овечкин.