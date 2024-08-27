В Америке высказались о локауте в НХЛ, у ЦСКА появился новый тренер. Итоги дня в хоккее

«К нововведениям отношусь положительно, но дело ведь не во мне. Все эти правила обсуждались с руководителями клубов, почти все согласились с их внедрением. Инициатива исходила от КХЛ, департамента судейства и главного арбитра, потом — обсуждение со всеми и принятие решения. Что касается повышения результативности, давайте для начала посмотрим, как это будет выглядеть. Это же не значит, что правило нельзя отменить, если увидим, что оно не идёт во благо. Пока это всё вводится в качестве эксперимента, если понравится, то будем использовать на постоянной основе», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».