Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миска о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports.Ru

— Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?

— О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжать выступать за «Динамо».

— Он побьет рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.

— Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь, — сказал вратарь «Динамо» Хантер Миска.