Миска о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь»

— Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?
— О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжать выступать за «Динамо».
— Он побьет рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.
— Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь, — сказал вратарь «Динамо» Хантер Миска.