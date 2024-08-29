Малкин о Паралимпиаде: «Верю, что наши спортсмены завоюют медали, эти ребята с сильным характером. Если будет время, посмотрю трансляции на “Матч ТВ”

«Мне скидывали фотку из Парижа, что там в метро наклеен слоган: “Игры еще не закончились”. В том смысле, что за Олимпиадой будет Паралимпиада. И вот для российских спортсменов теперь только все начинается.
Я знаю, что в Париж приехали 88 наших ребят — будут выступать спортсмены в плавании, легкой атлетике, тхэквондо, триатлоне, в настольном теннисе. Я сам, кстати, люблю играть в пинг‑понг. Если будет время, то посмотрю трансляции Паралимпиады на «Матч ТВ».
Верю, что наши спортсмены завоюют медали, и среди них обязательно будет золото. Эти ребята с сильным характером. То, что они соревнуются на таком уровне, уже победа. Желаю им большой удачи! «- сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.