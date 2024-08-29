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Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. 28 августа его освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Источник: Sports.Ru

"Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме.

Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.