Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»

"Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме.
Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже в ночь на 25 августа. 28 августа его освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции.
"Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме.
Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.