Валерий Ничушкин: «Мне Кубок Стэнли не дали в Россию привезти — родственникам, в Челябинск. Обидно, что в НХЛ так поступили, нафиг мне в Америке самому с ним тусить?»

Очень хотелось привезти. Обида есть небольшая, что в НХЛ так поступили. У меня по сути не было дня с Кубком. Все еще жду момента, что, может быть, разрешат и получится привезти. Я взял его на вечер, но это не засчитано, как день с Кубком.
Нафиг мне в Америке самому с ним потусить? Классно привезти бабушке, дедушке, родственникам, в Челябинск, чтобы люди сфоткались. Вот это круто. А тут куда-то просто с ним съездить — нафиг он нужен, если честно.
То, что выиграл Кубок, поменялось с психологической точки зрения. Бывают нехорошие дни, и ты думаешь: «А Кубок-то уже есть». Оно полегче чуть-чуть. У меня вторых-третьих мест — всю карьеру. Видишь, дожал, слава богу.
Помню, сидели в аэропорту с Сашей Овечкиным, кушали. Они смеялись, смеялись с Орлом, и в один момент: «А Кубок-то есть!» А я про себя: «Блин, а у меня-то нет». Пришлось выиграть«, — сказал нападающий “Колорадо” Валерий Ничушкин.