Валерий Ничушкин: «Мне Кубок Стэнли не дали в Россию привезти — родственникам, в Челябинск. Обидно, что в НХЛ так поступили, нафиг мне в Америке самому с ним тусить?»

Очень хотелось привезти. Обида есть небольшая, что в НХЛ так поступили. У меня по сути не было дня с Кубком. Все еще жду момента, что, может быть, разрешат и получится привезти. Я взял его на вечер, но это не засчитано, как день с Кубком.