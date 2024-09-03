В КХЛ может появиться новый клуб из Москвы, России нашли замену на ОИ. Итоги дня в хоккее

«Помимо Логана Стэнковена из “Далласа”, есть ли ещё хоть один новичок-форвард, более готовый к НХЛ, чем Матвей Мичков? 19-летний правый крайний набрал 41 очко (19 голов, 22 передачи) в 47 играх прошлого сезона за “Сочи” в Континентальной хоккейной лиге, что является наибольшим показателем среди игроков моложе 20 лет. Он набрал 66 очков (30 голов, 36 передач) в 91 игре КХЛ в течение трёх сезонов. Мичкова не ждали в НХЛ до начала сезона-2026/2027. Но последние два года его контракта в КХЛ были выкуплены, и 1 июля “Флайерз” подписали с ним трёхлетний контракт новичка», — цитирует Дугласа пресс-служба лиги.