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Кожевников о том, что Овечкин наберет 70 очков в сезоне НХЛ: «Главное, чтобы 40 пришлись на голы. В НХЛ делают деньги на его погоне за рекордом, это главная тема там»

Ранее лига предположила, что 38-летний форвард «Вашингтона» наберет 70 баллов за результативность в предстоящем сезоне НХЛ.

Источник: Sports.Ru

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Думаю, что цель в 70 очков за сезон для Саши реалистична. Главное, чтобы из этих 70 очков 40 пришлись именно на голы. Ему так осталось 42 шайбы, насколько я помню. Но, конечно, он на этом не остановится. Парень он такой с характером.

Дай бог, чтобы это поскорее случилось. В НХЛ делают деньги на его погоне за рекордом, это главная тема там. Санька у нас большой молодец", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о чирлидершах: «Пусть везде танцуют, мне вообще женщины нравятся. Игроки на льду #####, если кто-то отвлекается от хоккея».