Кожевников о том, что Овечкин наберет 70 очков в сезоне НХЛ: «Главное, чтобы 40 пришлись на голы. В НХЛ делают деньги на его погоне за рекордом, это главная тема там»

"Думаю, что цель в 70 очков за сезон для Саши реалистична. Главное, чтобы из этих 70 очков 40 пришлись именно на голы. Ему так осталось 42 шайбы, насколько я помню. Но, конечно, он на этом не остановится. Парень он такой с характером.