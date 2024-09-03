Александр Овечкин: «Наша цель — попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, ЧМ. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. У меня почти 16 лет заняло, чтобы мы выиграли»

И когда ты в финале, то понимаешь, что отступать уже некуда, нужно отдавать все силы. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. Если брать мой пример, у меня почти 16 лет заняло, чтобы мы дошли до финала Кубка Стэнли и выиграли", — сказал Александр Овечкин.