Радулов вошёл в историю КХЛ, рекордный контракт Драйзайтля. Итоги дня в хоккее

— Со мной не вёлся диалог вообще. На тот момент всё лето готовился, не знал, что меня не будет в команде. Усердно готовился, хотелось показать хороший сезон, вернуться в команду. С большим желанием смотрел вперёд, собирался начать подготовку предсезонную с ребятами, с новым тренером. Никаких даже подозрений не было. Сейчас уже знаю, что на тот момент и команда, и тренер, и все, кроме меня, знали, что меня в команде не будет.