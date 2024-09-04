«Мне отомстили и отдалили от сына». Памяти Владимира Буре — он брал медали Олимпиад и Кубки Стэнли и вырастил суперзвезду НХЛ

— Начинаю ровно в 6. Не пропустил ни дня! Мне как сделали шунтирование лет пять назад, так и начал придерживаться этого режима. Чтоб восстановиться. Я был поражен, что меня эта тема с сердцем коснулась. В «Нью-Джерси» проходил обследование — и что-то врачи забеспокоились. Отправили меня в госпиталь — проверять досконально. Уж там говорят: «Срочно на операцию!» — «Когда?» — «Сегодня!» И в 6 утра прооперировали. Открыл глаза, а через несколько часов меня заставили встать на ноги. У американцев своя методика реабилитации. Считают, ходьба — лучшее лекарство. Сказали ходить — я начал ходить. Бегать не заставляли, но спустя три недели я уже играл в теннис. Так и втянулся — бегая часик по утрам. Выходных себе не позволяю. Для меня сегодня это все равно что зубы почистить.