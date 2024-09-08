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Владимир Плющев: «Овечкин может дотянуть до Олимпиады в 2030-м. Золото Игр — единственный большой трофей, которого у него нет»

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции. На момент их начала российскому форварду будет 44 года.

Источник: Sports.Ru

"Наверное, золото Олимпиады действительно единственный большой трофей, которого у него пока нет в карьере. Другое дело, что сейчас решаются несколько другие вопросы, не связанные напрямую именно с Александром Овечкиным, касательно Игр.

Я вообще думаю, что он может дотянуть до следующей Олимпиады в 2030 году. Гипотетически не стал бы этого исключать", — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Плющев об участии России в ОИ-2026: «Вопрос открыт, многое решится после определенных событий. Сравнивать Францию с хоккейной Россией — некорректно, как и по другим показателям».