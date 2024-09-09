Американские врачи проглядели смертельную болезнь у русского хоккеиста! Совсем скоро она его убила

«Борис всегда был прямым и открытым. Никогда не выдумывал что-то понапрасну, не искал обходных путей. Говорил все начистоту. Борис умел расположить к себе искренностью в поведении. Меня же подкупала его надежность и очаровательная широкая белозубая улыбка, которая почти никогда не сходила с его уст. Боря был очень чуткий и внимательный. Однажды на День святого Валентина подарил мне фикус, сорт назывался “Наташа”. Так приятно было… Он даже в таких мелочах разбирался. Ну, а как же иначе, если его мама, которую зовут, как и меня, Наталья Александровна, на даче цветы выращивает. Она на профессиональном уровне играла в волейбол, выступала за столичный “Спартак”. И с мужем своим, отцом Бориса, который играл в футбол, познакомилась на спартаковской базе в Тарасовке. На правой щеке у Бориса была ямочка, которая, кстати, очень ему шла. Его мама рассказывала, что ямочка эта появилась у него еще в детстве после одной из тренировок в ЦСКА, когда щеку по неосторожности проткнули клюшкой. Борис тогда даже не заплакал, мужественный был парень по натуре», — рассказывала Наталья Зеленко, супруга хоккеиста.