Американские врачи проглядели смертельную болезнь у русского хоккеиста! Совсем скоро она его убила

Борис Зеленко родился в Усть-Каменогорске, который находится почти в четырех тысячах километров от Москвы. Тем не менее, детство и юность Бориса прошли в столице Советского Союза — он занимался в школе ЦСКА. Талантливый форвард выступал в составе ведущих клубов страны. Сначала Зеленко играл за московских армейцев, а потом и за московских динамовцев, которых тренировал легендарный Зинэтула Билялетдинов. В 2000 году воспитанник ЦСКА вместе с бело-голубыми даже стал чемпионом России. Но, к большому сожалению, Борис запомнился не хоккейными подвигами, а трагической судьбой. Которую никто бы не пожелал даже злейшему врагу.
«Борис всегда был прямым и открытым. Никогда не выдумывал что-то понапрасну, не искал обходных путей. Говорил все начистоту. Борис умел расположить к себе искренностью в поведении. Меня же подкупала его надежность и очаровательная широкая белозубая улыбка, которая почти никогда не сходила с его уст. Боря был очень чуткий и внимательный. Однажды на День святого Валентина подарил мне фикус, сорт назывался “Наташа”. Так приятно было… Он даже в таких мелочах разбирался. Ну, а как же иначе, если его мама, которую зовут, как и меня, Наталья Александровна, на даче цветы выращивает. Она на профессиональном уровне играла в волейбол, выступала за столичный “Спартак”. И с мужем своим, отцом Бориса, который играл в футбол, познакомилась на спартаковской базе в Тарасовке. На правой щеке у Бориса была ямочка, которая, кстати, очень ему шла. Его мама рассказывала, что ямочка эта появилась у него еще в детстве после одной из тренировок в ЦСКА, когда щеку по неосторожности проткнули клюшкой. Борис тогда даже не заплакал, мужественный был парень по натуре», — рассказывала Наталья Зеленко, супруга хоккеиста.
Впоследствии это мужество понадобилось Борису в борьбе со смертельной болезнью. Все началось в сезоне-2000/01, по ходу которого нападающий несколько раз повредил родинку на внутренней стороне бедра. Поначалу Зеленко не придавал этому значения — не перелом или растяжение ведь, зачем обращаться к доктору? Врач «Динамо» узнал о проблемах Бориса только тогда, когда он окончательно сорвал родинку и рана начала кровоточить. Док обработал место поражения и рекомендовал хоккеисту в срочном порядке удалить родинку в онкодиспансере. Однако в голове у Зеленко был только хоккей. Он не желал пропускать тренировки или матчи ради такой «мелочи».
Даже когда в тренировочном процессе наступила пауза, форвард по-прежнему не решал проблему. Вместо обращения в больницу он поехал вместе с командой в Турцию на восстановительный сбор. Тогда Зеленко не знал, что ему категорически запрещено бывать на солнце, поскольку его родинка — это злокачественное образование. Тем не менее, по возвращении в Россию нападающий все-таки занялся здоровьем и обратился в онкодиспансер. Там ему иссекли родинку и взяли ее на биопсию, которая показала наличие злокачественных клеток меланомы. После анализа врачи поняли, что иссекли не всю родинку. Тогда хоккеисту предложили провести радикальную операцию с удалением лимфоузлов в паху. Однако Борис не послушал докторов — он отказывался верить в то, что у него рак.
Родные уговорили его пройти обследование еще у нескольких онкологов. Так Зеленко добрался до уникального центра в Америке, который специализировался на раковых заболеваниях. Местные врачи не нашли ничего криминального в родинке спортсмена и посоветовали ему просто снизить нагрузки. Борис благополучно забыл про эту проблему. Но она напомнила о себе спустя годы. Воспитанник ЦСКА уже закончил с хоккеем и устроился в ресторан, которым владела его сестра. Казалось, что все нормализовалось. Однако смерть отца в октябре 2000 года спровоцировала активизацию раковых клеток. На фоне потери близкого человека Зеленко испытал сумасшедший стресс. Вследствие чего у него ослаб иммунитет. Тут-то и начались самые большие проблемы.
Рак распространялся по всему организму очень быстро. Родные бывшего хоккеиста делали все, чтобы спасти его. Они возили Бориса в онкоцентр в Филадельфии и побывали в лучших онкобольницах России. В общей сложности на лечение было потрачено около $60 тысяч. Но все безрезультатно. Врачи давали Борису 3−4 месяца жизни, но он прожил еще год, отважно борясь со смертельной болезнью. Его позвоночник на 90% был поражен раковыми опухоли, а печень и селезенка пострадали целиком. 30 июня 2002 года чемпион России скончался.