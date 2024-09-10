В СССР от этого были в шоке! Прилетевший из Америки звездный актер Голливуда неожиданно узнал игрока «Спартака»

Шон Коннери — легенда мирового кинематографа. Простой парень из Эдинбурга стал великим актером и снялся в более чем 70 картинах. Однако прославился он благодаря роли Джеймса Бонда. Шон был первым, кто сыграл этого персонажа. С 1962 по 1983 годы Коннери снялся с семи фильмах о Бонде. Удивительно, но однажды популярный актер согласился сняться в фильме «Красная палатка». Этот проект был разработан совместными усилиями СССР, Великобритании и Италии.
Когда Коннери прилетел в Москву, чтобы принять участие в съемках, то готовился к тому, что фанаты разорвут его на части. Ведь известность Шона во всем мире была просто сумасшедшей. Встречал мировую звезду организатор кинопроизводства «Красной палатки» Борис Криштул. Он-то и рассказал о шоке и разочаровании, которые испытал привыкший к повышенному вниманию актер. Дело в том, что одновременно с ним в аэропорту находился легендарный Владимир Высоцкий — один из самых популярных людей Советского Союза. Криштул знал великого музыканта, поэтому решил познакомить его с Коннери. Гость прекрасно видел, как на них с Высоцким смотрят абсолютно все. И он был уверен, что все это из-за него. Какого же было удивление Шона, когда все окружающие бросились не к нему, а к стоявшему рядом с ним Высоцкому! Люди фотографировались с Владимиром, брали у него автографы и выражали свое восхищение. За всем этим наблюдал шокированный Коннери, совершенно не ожидавший такого развития событий. Впоследствии он понял, что в Советском Союзе не показывали серию фильмов про Джеймса Бонда.
«Есть очень много смешных, курьезных случаев во время съемок, и рассказывают всякие… Например, есть такой случай. Один актер, американский, звать его Шон О’Коннери, он знаменит тем, что он играл Джеймса Бонда, агента 007. Написал эти романы Ян Флеминг, там у них… И они сняли, по-моему, штук двенадцать картин по этим сценариям. И он необыкновенно известный человек на Западе, его знают все буквально. Он такой супермен на экране, стреляет, соблазняет — ну все делает виртуозно, одним словом… Но в жизни он такой респектабельный господин, довольно уже лысоватый и полноватый; и он к нам приехал сниматься в картину, которая называется “Красная палатка”. В общем, он нервничал, когда ехал, думал, что его тут разорвут совсем просто, абсолютно, значит, такой он знаменитый и известный, а у нас этих фильмов никто не видел, его и не знает никто. Так, ходит какой-то человек, и бог с ним. И он две недели отдохнул, подышал полной грудью, так был счастлив, а потом скучно ему стало, не привык он к такому. Он там попросил даже какую-то вечеринку сделать. Пришли люди, он их всячески пытался развлекать и говорил по-американски, но никто ничего не понимал. Напитки-то все выпили, которые он там выставил на стол, всякие иностранные, и ушли. Ну, а он посмотрел, — все выпито, стол разрушенный, он, правда, говорит: “Действительно, таинственная страна”. Так он и не понял, в чем дело», — рассказывал Владимир Высоцкий на одном из своих выступлений.
Интересно, что в СССР не интересовались работами Коннери, а вот сам американский актер был прекрасно знаком с советским спортом. И Шон доказал это на деле. После окончания съемок «Красной палатки» ему предложили разные виды активностей, чтобы поближе познакомиться с Москвой. Ко всеобщему удивлению, Коннери пожелал посетить показ фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Эта картина была запрещена для массового показа в СССР из-за конфликта режиссера и партийных цензоров. Однако на эксклюзивных показах фильм все-таки можно было увидеть. Для Коннери устроили закрытый показ. Правда, звезду кинематографа не предупредили, что там он будет не один. Организаторы мероприятия решили провести еще и легенду московского «Спартака» Бориса Майорова, жена которого всегда мечтала увидеть шедевр Тарковского.
Стоит ли говорить, какого было удивление олимпийского чемпиона, когда звезда бондианы повернулся к нему и сказал: «А я вас узнал! Вы — большой русский спортсмен!». Конечно, для организаторов показа и самого Бориса такое развитие событий стало абсолютной неожиданностью. Впрочем, ничего сверхъестественного в этом нет. Ведь на протяжении целого десятилетия Майоров был лидером сборной СССР. В составе национальной команды он завоевал 2 золота Олимпиады и 6 раз выигрывал чемпионат мира. Так что его имя было на слуху за пределами Советского Союза. Видимо, слава легенды «Спартака» дошла и до великого актера.