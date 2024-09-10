В СССР от этого были в шоке! Прилетевший из Америки звездный актер Голливуда неожиданно узнал игрока «Спартака»

«Есть очень много смешных, курьезных случаев во время съемок, и рассказывают всякие… Например, есть такой случай. Один актер, американский, звать его Шон О’Коннери, он знаменит тем, что он играл Джеймса Бонда, агента 007. Написал эти романы Ян Флеминг, там у них… И они сняли, по-моему, штук двенадцать картин по этим сценариям. И он необыкновенно известный человек на Западе, его знают все буквально. Он такой супермен на экране, стреляет, соблазняет — ну все делает виртуозно, одним словом… Но в жизни он такой респектабельный господин, довольно уже лысоватый и полноватый; и он к нам приехал сниматься в картину, которая называется “Красная палатка”. В общем, он нервничал, когда ехал, думал, что его тут разорвут совсем просто, абсолютно, значит, такой он знаменитый и известный, а у нас этих фильмов никто не видел, его и не знает никто. Так, ходит какой-то человек, и бог с ним. И он две недели отдохнул, подышал полной грудью, так был счастлив, а потом скучно ему стало, не привык он к такому. Он там попросил даже какую-то вечеринку сделать. Пришли люди, он их всячески пытался развлекать и говорил по-американски, но никто ничего не понимал. Напитки-то все выпили, которые он там выставил на стол, всякие иностранные, и ушли. Ну, а он посмотрел, — все выпито, стол разрушенный, он, правда, говорит: “Действительно, таинственная страна”. Так он и не понял, в чем дело», — рассказывал Владимир Высоцкий на одном из своих выступлений.