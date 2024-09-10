"У меня от Саньки одно ожидание — забросить свои 50 шайб. Сделать один рывок! Один рывок, полтинник забьет — и все. И сможет спокойно выдохнуть. И весь мир выдохнет.
На этом деньги сейчас делают. Сейчас там будет битком народ ходить. В Вашингтоне и так любят хоккей, но конкуренция с Гретцки…
Да, первые полосы будут об Овечкине с его приездом в любой город. Будут поднимать ажиотаж!" — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик — флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления — это выборная кампания».