Андрей Коваленко о России на ОИ-2026: «Наших боятся, поэтому убирают конкурентов. Все равно будем играть — не на международных соревнованиях, а между собой и с дружественными странами Азии»

"Ну, здесь, наверное, что-то бесполезно говорить. Мое мнение уже давно было озвучено, что эта ситуация, как говорится, плохая. Мы уже неоднократно говорили, что спорт и политика должны быть в разных сторонах. И если европейские чиновники объединяют спорт и политику и за счет спорта хотят нас задушить, то у них ничего не получится.