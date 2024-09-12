Умер заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев

Савельев рано завершил игровую карьеру. В качестве тренера он работал с детской командой «Крыльев Советов», в сборной Москвы, архангельском «Спартаке», «Металлурге» из Серова. Под его началом в школе «Крыльев» воспитывались чемпион мира 1986 года среди молодежных команд, лучший вратарь СССР 1989 года Олег Браташ, чемпионы Европы 1984 года среди юниоров Павел Кадыков и Игорь Расько. Также он воспитал победителя молодежного чемпионата мира 1979 года Юрия Страхова и ставшего чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина Евгения Медведева.