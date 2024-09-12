Ружичка об Овечкине: «Легенда, приятно играть против таких хоккеистов. Он забьет достаточно, чтобы обойти Гретцки в этом сезоне, надеюсь»

Очень приятно играть против таких хоккеистов. Когда растешь, взрослеешь, то много следишь за ними. А затем выходишь против них на лед… Ты ждешь этого, будучи молодым, надеешься на это. Когда все происходит, это потрясающий момент. Это было круто, отличные игры, — сказал нападающий «Спартака» Адам Ружичка.