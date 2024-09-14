«Айлендерс» подписали пробные контракты с Мартином и Кинкейдом. Клаттербака в лагере не будет

«Он законный кандидат. Мы поговорили, он хочет играть. Мы полностью открыты и честны. Мы примем лучшее для команды решение по итогам тренировочного лагеря», — сообщил Ламорелло.
При этом 36-летний форвард Кэл Клаттербак, отыграший за команду 11 сезонов, в лагерь не приедет.
Игроки занимают первое и второе место в лиге по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика). В активе Клаттербака 4029 хитов, Мартина — 3854. На третьем месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (3633).
Также в тренировочный лагерь «Айлендерс» на условиях пробного контракта приедет 35-летний экс-вратарь «Нью-Джерси» Кит Кинкейд (169 матчей в НХЛ). В прошлом сезоне он играл за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.