«Айлендерс» подписали пробные контракты с Мартином и Кинкейдом. Клаттербака в лагере не будет

Игроки занимают первое и второе место в лиге по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика). В активе Клаттербака 4029 хитов, Мартина — 3854. На третьем месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (3633).