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Мичков впервые забил в форме «Филадельфии» — в матче серии новичков с «Рейнджерс»

19-летний россиянин отличился в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).

Источник: Sports

Мичков забил во втором периоде, когда «Флайерс» играли в большинстве 5 на 3.

Россиянин присоединился к команде в это межсезонье, подписав 3-летний контракт новичка. Он был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.