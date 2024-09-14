Якупов об опыте: «Можно как подняться, так и больно упасть. Приходит мудрость, меняется мировоззрение»

— И на льду тоже изменения есть, конечно. Встречаешься с разными тренерами, узнаешь новое, ведь у каждого есть свои детали. Если не было бы доверия от Михаила Григорьевича Кравеца, помощи от партнеров, не было бы и моих результативных моментов. Один делает одну работу, другой — другую. Так хорошо сложилось, что все мы оказались вместе в нужное время, в нужном месте, — сказал Якупов.