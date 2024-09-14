Пономарев о том, что любимым игроком был Кросби, а не Малкин: «У нас с Джино разные габариты. Я не могу играть так, как он. Равнялся на парня с таким же ростом и весом»

"Травмы — это часть нашей работы, через это просто нужно пройти. Я очень соскучился по игре. Хочу снова получать удовольствие от хоккея.
Некоторые ребята спрашивали меня о том, почему любимым игроком был Кросби, а не Малкин. У нас с Джино разные габариты. Я просто не могу играть так, как он. Это как в фильме «Человек, который изменил все» — бедный клуб не может выстраивать команду так же, как богатый.
Я не могу играть так, как Джино. Вот и равнялся на парня, у которого такой же рост и вес", — сказал Пономарев.