Пономарев о том, что любимым игроком был Кросби, а не Малкин: «У нас с Джино разные габариты. Я не могу играть так, как он. Равнялся на парня с таким же ростом и весом»

Некоторые ребята спрашивали меня о том, почему любимым игроком был Кросби, а не Малкин. У нас с Джино разные габариты. Я просто не могу играть так, как он. Это как в фильме «Человек, который изменил все» — бедный клуб не может выстраивать команду так же, как богатый.