Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд — 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман — 19 сезонов, Кросби — 2-й, Хара — 7-й, Ландескуг — 8-й

По продолжительности капитанства в одном клубе 38-летний форвард делит третье место в истории НХЛ с Джо Сакиком, игравшим за «Квебек»/ «Колорадо».