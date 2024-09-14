Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд — 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман — 19 сезонов, Кросби — 2-й, Хара — 7-й, Ландескуг — 8-й

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Стив Айзерман («Детройт») — 19 лет в роли капитана;
2. Сидни Кросби («Питтсбург») — 18 лет;
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 16 лет;
4. Джо Сакик («Квебек»/ «Колорадо») — 16 лет;
5. Джонатан Тэйвс («Чикаго») — 15 лет;
6. Рэй Бурк («Бостон») — 15 лет;
7. Здено Хара («Бостон») — 14 лет;
8. Габриэль Ландескуг («Колорадо») — 13 лет;
9. Шейн Доун («Финикс»/ «Аризона») — 13 лет;
10. Даниэль Альфредссон («Оттава») — 13 лет.
Примечание: жирным шрифтом выделены действующие игроки.