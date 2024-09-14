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Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд — 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман — 19 сезонов, Кросби — 2-й, Хара — 7-й, Ландескуг — 8-й

По продолжительности капитанства в одном клубе 38-летний форвард делит третье место в истории НХЛ с Джо Сакиком, игравшим за «Квебек»/ «Колорадо».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Стив Айзерман («Детройт») — 19 лет в роли капитана;

2. Сидни Кросби («Питтсбург») — 18 лет;

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 16 лет;

4. Джо Сакик («Квебек»/ «Колорадо») — 16 лет;

5. Джонатан Тэйвс («Чикаго») — 15 лет;

6. Рэй Бурк («Бостон») — 15 лет;

7. Здено Хара («Бостон») — 14 лет;

8. Габриэль Ландескуг («Колорадо») — 13 лет;

9. Шейн Доун («Финикс»/ «Аризона») — 13 лет;

10. Даниэль Альфредссон («Оттава») — 13 лет.

Примечание: жирным шрифтом выделены действующие игроки.