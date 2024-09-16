Это что-то невероятное — великий Ягр продолжит играть в 52 года! Он пережил травму, сильно похудел и готов зажигать

«Я вернулся в свой мир. Мир, где мне комфортнее всего — в хоккейной амуниции на льду. Я не отказываюсь от роли владельца “Кладно”, но, взвесив все, понимаю, что игрок во мне победил. Летом я нанял тренера по фитнесу, так что теперь я уже не просто аксессуар на льду, у которого нет времени тренироваться. Я отказался от сладкого и потерял минимум пять кг жира», — сказал Ягр.