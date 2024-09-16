Это что-то невероятное — великий Ягр продолжит играть в 52 года! Он пережил травму, сильно похудел и готов зажигать

Держите ваши шляпы, господа. Это будет прощальная поездка того, кто радовал своей игрой уже больше 20 лет. Чешская экстралига может рассчитывать на последний хоккейный танец Яромира Ягра, который вовсю готовится продемонстрировать лучшее, на что способен.
52-летнему чеху уже принадлежит мировой рекорд долголетия. Несмотря на травму в августе, ему помогли чудесные руки Павла Коларжа, и он смог выйти на последнюю контрольную игру перед стартом чемпионата: его «Кладно» обыграл «Либерец» со счетом 5:4.
«К прощальному сезону надо готовиться стильно», — с фирменной улыбкой сказал Ягр.
По словам журналистов, Яромир сильно похудел по сравнению с прошлым сезоном — ветеран сбросил более 10 кг. И последние тренировки провел с небывалым желанием заниматься, выходя на лед с Романом Червенкой и Мартином Нечасом.
«Я вернулся в свой мир. Мир, где мне комфортнее всего — в хоккейной амуниции на льду. Я не отказываюсь от роли владельца “Кладно”, но, взвесив все, понимаю, что игрок во мне победил. Летом я нанял тренера по фитнесу, так что теперь я уже не просто аксессуар на льду, у которого нет времени тренироваться. Я отказался от сладкого и потерял минимум пять кг жира», — сказал Ягр.
Желание предстать в максимально лучшей возможной форме побудило Яромира даже бегать кроссы — занятию, которое он ненавидел с юности. Но во время одного из спринтов он получил травму, порвав подколенное сухожилие. Казалось, это ставит крест на возвращении, но и тут Ягру повезло: физиотерапевт Павел Коларж сотворил невозможное и быстро поставил неутомимого форварда на ноги.
«По сравнению с прошлым сезоном Ягр стал более подвижным. Он привычно держал шайбу и демонстрировал игру, к которой все мы привыкли. Снимаю шляпу, если он продолжит в том же духе», — сказал тренер Давид Чермак, который раньше играл с Яромиром в одной тройке.
Чермак выпускает Ягра в третьей тройке вместе с молодыми Яромиром Питликом (22 года) и Матеушем Филипом (23 года). Кроме этого, Ягр постоянно играет в большинстве. С «Либерецом» он не забил, но был активен и наглядно показал, что может быть полезен команде.
«Ягр уникален. Никто в истории не может так обманывать время, как он. В феврале ему исполнится 53 года. Ему уже принадлежит неофициальный мировой рекорд. На старте последнего матча он превзошел легендарного Горди Хоу, который завершил свой последний сезон в НХЛ за “Хартфорд Уэйлерс” в возрасте 52 лет и 11 дней (это было в сезоне- 1979/80). На Ягру на момент последнего матча прошлого сезона было 52 года и 63 дня. Сейчас ему 52 года и 6 месяцев», — отметил обозреватель Blesk Зденек Янда.
В прошлом сезоне он отыграл только 15 матчей, набрав в них 4 (0+4) очка. Сейчас Яромир готовится показать все, что у него осталось в бензобаке.
Сезон чешской экстралиги стартует в среду, 18 сентября. «Кладно» ждет непростой старт: в первом матче они играют с «Пардубице», а через два дня принимают дома «Спарту». Яромир начинает исторический сезон, за которым и нам с вами будет интересно последить.