Раанта завершил карьеру в НХЛ и планирует поиграть в Европе. Финский вратарь провел 11 сезонов в лиге

Раанта выступал за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину» — всего 277 игр в регулярных чемпионатах при 139 победах и 20 шатаутах (91,3% сэйвов и 2,48 коэффициент надежности). В плей-офф — 24 игры и 9 побед (91,1%, 2,48).