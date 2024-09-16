Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу — хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»

"Хочу отметить судей, всех, кто принимал участие в игре, — все отработали на сто процентов. Все было честно, правильно, это дает возможность нашим хоккеистам развиваться.
Наш хоккей прогрессирует, он должен прогрессировать в каждой игре КХЛ. Тогда будет больше зрителей, спонсоров. Мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта — для нас это крайне важно, чтобы везде были полные трибуны.
В Петербурге мы конкурируем еще и с театром, с индустрией развлечений. Что нужно народу — хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую зрелищную игру. То, что нужно народу.
Если была бы скучная игра, народ бы не пришел. И никогда не придет — народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие, яркие эмоции", — сообщил Ротенберг.
СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает.