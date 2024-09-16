Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу — хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»

Главный тренер СКА высказался после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

"Хочу отметить судей, всех, кто принимал участие в игре, — все отработали на сто процентов. Все было честно, правильно, это дает возможность нашим хоккеистам развиваться.

Наш хоккей прогрессирует, он должен прогрессировать в каждой игре КХЛ. Тогда будет больше зрителей, спонсоров. Мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта — для нас это крайне важно, чтобы везде были полные трибуны.

В Петербурге мы конкурируем еще и с театром, с индустрией развлечений. Что нужно народу — хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую зрелищную игру. То, что нужно народу.

Если была бы скучная игра, народ бы не пришел. И никогда не придет — народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие, яркие эмоции", — сообщил Ротенберг.

СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает.