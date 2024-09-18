Миронов о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «За Сашу не переживаю, он спокойно привыкнет к нашему хоккею! Но пусть рекорд Гретцки сначала побьет»

Но пусть он рекорд Гретцки сначала побьет. Что мы о его возвращении в КХЛ разговариваем? Давайте просто поддерживать Овечкина, поменьше обсуждать и горячо болеть за него, чтобы это все случилось. А потом уже все вместе, всей страной будем его поздравлять, — сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.