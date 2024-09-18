Миронов о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «За Сашу не переживаю, он спокойно привыкнет к нашему хоккею! Но пусть рекорд Гретцки сначала побьет»

— Вам летом удалось пересечься с Александром Овечкиным?
— Мы виделись на «Матче года». Там пообщались.
— Что вам сказал Ови о переходе из «Динамо» в «Спартак»?
— Давайте это между нами останется!
— То есть ругался.
— Да, конечно, он отреагировал на мой переход! Он ведь в руководстве «Динамо» тоже вроде сидит. Я ему и это сказал. Общение получилось, скажем так, эмоциональным.
Ну, а как мы могли с Саней об этом не поговорить? Знаем друг друга не один год. Я просто не могу все подробности беседы сообщить.
— Он тебя подбодрил хотя бы?
— Да нормально все! Ни один из знакомых ребят-спортсменов не сказал, что я урод какой-то и принял неправильное решение.
— Если Овечкин через два года приедет в КХЛ, то сможет ли играть…
— В «Спартаке»?
— Ну, а почему нет? Хороший вариант. Но я о том, сможет ли он играть, как в «Вашингтоне»?
— А что ему может помешать?
— То, что никто из приехавших из НХЛ пока не феерит. Трудно адаптироваться к стилю КХЛ, где хватает зацепов и задержек.
— У каждого адаптация проходит индивидуально. Ну, а за Сашу я не переживаю вообще. Уверен, что он сможет играть. Да он спокойно привыкнет к нашему хоккею!
Но пусть он рекорд Гретцки сначала побьет. Что мы о его возвращении в КХЛ разговариваем? Давайте просто поддерживать Овечкина, поменьше обсуждать и горячо болеть за него, чтобы это все случилось. А потом уже все вместе, всей страной будем его поздравлять, — сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.