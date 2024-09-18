Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»

Из россиян в состав вошли Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Александр Суздалев, Богдан Тринеев, Александр Алексеев и Дмитрий Осипов.
Отметим, что в список также попали форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши. Бэкстрем ранее приостановил карьеру из-за травм. Участие Оши на данный момент также под вопросом. Ранее стало известно, что форварда длительное время беспокоит травма спины.
Ти Джей Оши о возможном конце карьеры из-за травмы: «Чувствую себя лучше и надеюсь, что вернусь в следующем сезоне. Если нет, я горд тем, чего мне удалось добиться».