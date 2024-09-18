Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»

В список попали 72 хоккеиста: 41 нападающий, 24 защитника и семь вратарей. Тренировочный лагерь «Кэпиталс» стартует в четверг, 19 сентября.

Источник: Sports

Из россиян в состав вошли Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Александр Суздалев, Богдан Тринеев, Александр Алексеев и Дмитрий Осипов.

Отметим, что в список также попали форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши. Бэкстрем ранее приостановил карьеру из-за травм. Участие Оши на данный момент также под вопросом. Ранее стало известно, что форварда длительное время беспокоит травма спины.

Ти Джей Оши о возможном конце карьеры из-за травмы: «Чувствую себя лучше и надеюсь, что вернусь в следующем сезоне. Если нет, я горд тем, чего мне удалось добиться».