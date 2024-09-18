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Агент Овечкина: «Александр тренируется, все нормально. Никаких проблем со здоровьем нет»

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.

Источник: Sports.Ru

«Александр тренируется, все нормально. Не знаю, откуда [появилась] информация. Никаких проблем со здоровьем нет», — сказал агент нападающего «Вашингтона» Глеб Чистяков.