«Александр тренируется, все нормально. Не знаю, откуда [появилась] информация. Никаких проблем со здоровьем нет», — сказал агент нападающего «Вашингтона» Глеб Чистяков.
Агент Овечкина: «Александр тренируется, все нормально. Никаких проблем со здоровьем нет»
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.