Агент Овечкина: «Александр тренируется, все нормально. Никаких проблем со здоровьем нет»

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» покинул тренировку команды через несколько минут после ее начала. Овечкин закончил разминку и растяжку и принял участие в первом упражнении, однако внезапно остановился и поморщился, судя по всему, почувствовав дискомфорт.