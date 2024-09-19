Швейцарский игрок НХЛ выступил за возвращение России: «Каждый раз, когда они играют, на льду творится магия»

«Понимаю, что НХЛ хочет продвигать игру (речь о турнире Четырех наций. — Sport24), однако это достаточно сложно, учитывая, что идет спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ). Но в конце концов, если это формат “лучшие против лучших”, Россия обязана быть там. Все бы хотели увидеть матчи Канада — Россия, США — Россия. Каждый раз, когда эти команды играют между собой, на льду творится магия», — цитирует хоккеиста The Athletic.