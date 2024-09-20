52-летний Ягр забросил первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии по хоккею

ПРАГА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр забросил первую шайбу в текущем сезоне чемпионата Чехии по хоккею.
Форвард отличился в матче чемпионата Чехии против пражской «Спарты». В первой игре сезона с «Пардубице» Ягр сделал голевую передачу.
Ягру 52 года, он был выбран «Питтсбургом» под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадскому форварду Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой хоккеист завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).
В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Ягр с 2018 года выступает за команду «Кладно», в которой начинал карьеру в сезоне-1988/89.