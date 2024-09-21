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Скайлер Бринд’Амор — в лагере «Каролины». Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне

Сын главного тренера «Харрикейнс» Рода Бринд’Амора был приглашен в лагерь на просмотр, как и еще два форварда — Сэм Ганье и Рокко Грималди.

Источник: Sports

25-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт» (фарм клуб «Флориды») — 54 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 8 (3+5) очков при полезности «минус 16». В Кубке Колдера добавил 1 (0+1) балл в 3 играх.

До этого Скайлер отыграл 4 сезона в NCAA за университет Куиннипак, с которым выиграл национальный студенческий чемпионат в 2023 году. В 145 играх за команду у него 76 (23+53) очка при полезности «+43».

На драфте НХЛ Бринд’Амор младший был выбран «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 177-м номером, но контракт с «Ойлерс» не был подписан до истечения срока действия прав.

Отметим, что в прошлом сезоне у «Каролины» не было фарм-клуба в АХЛ. В этом году «Кейнс» возобновили сотрудничество с «Чикаго Вулвс».