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Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно — когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»

В двух предыдущих сезонах форвард «Пингвинс» провел все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ — как и его многолетний партнер Сидни Кросби.

Источник: Sports

За все время совместных выступлений в команде (с сезона-2006/07) оба игрока обошлись без пропусков игр в регулярках только в двух этих сезонах — в которых пенсильванцам не удалось выйти в плей-офф.

"Все лидеры — я, Кросби, Летанг — хотим побеждать в каждой игре. Это смешно — когда у нас с Сидом по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, я пропущу 1 матч в новом сезоне.

Мы не хотим снова долго отдыхать летом. Хотим играть в плей-офф. Любая команда, которая туда выходит, может выиграть Кубок Стэнли", — сказал 38-летний россиянин.