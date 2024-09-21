Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно — когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»

За все время совместных выступлений в команде (с сезона-2006/07) оба игрока обошлись без пропусков игр в регулярках только в двух этих сезонах — в которых пенсильванцам не удалось выйти в плей-офф.
"Все лидеры — я, Кросби, Летанг — хотим побеждать в каждой игре. Это смешно — когда у нас с Сидом по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, я пропущу 1 матч в новом сезоне.
Мы не хотим снова долго отдыхать летом. Хотим играть в плей-офф. Любая команда, которая туда выходит, может выиграть Кубок Стэнли", — сказал 38-летний россиянин.