Купер призвал не рассуждать о том, что Генцел заменит Стэмкоса в «Тампе»: «Давайте это прекратим. Стэммера никто не заменит, Джейк пришел создать свое наследие»

Бывший капитан «Лайтнинг» летом стал игроком «Нэшвилла», подписав 4-летний контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов. Он выступал за команду с 2008 года и является лидером франшизы по числу игр в регулярках (1082), голов (555) и очков (1137).
29-летний экс-форвард «Питтсбурга» Джейк Генцел подписал 7-летний контракт с клубом в межсезонье (кэпхит — 9 млн долларов).
"Давайте это немедленно прекратим. Никто не заменит Стэммера.
Он вписал свое имя в историю клуба. Джейк приходит сюда, чтобы создать свое наследие«, — сказал главный тренер “Тампы”.