Купер призвал не рассуждать о том, что Генцел заменит Стэмкоса в «Тампе»: «Давайте это прекратим. Стэммера никто не заменит, Джейк пришел создать свое наследие»

Бывший капитан «Лайтнинг» летом стал игроком «Нэшвилла», подписав 4-летний контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов. Он выступал за команду с 2008 года и является лидером франшизы по числу игр в регулярках (1082), голов (555) и очков (1137).