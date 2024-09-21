Андрей Коваленко о проблемах «Торпедо»: «Вопрос к новым лидерам прежде всего. Команда молодая, она обязана прибавлять. Выводы делать рано, тот же СКА критикуют, но армейцы набирают ход»

— Бывший клуб вашего сына Николая — последний по потерянным очкам в Западной конференции КХЛ. Что происходит?
— Этот вопрос — прежде всего к новым лидерам «Торпедо». Команда процентов на тридцать обновилась. И те молодые хоккеисты, которые уже не первый сезон в команде, должны быть готовы заменить ушедших лидеров, повести за собой.
Летунов, Ян, Фирстов, Ларионов-младший — список талантливых ребят, которым надо делать шаг вперед, в «Торпедо» длинный.
— Многие считают, что «Торпедо» подкосил прошлогодний уход второго тренера Козырева. В «Северстали» он уже создал интересную команду, а вот «Торпедо» пошло по нисходящей. Согласны с этим?
— На мой взгляд, это крайне упрощенная теория. Тренерский штаб — это коллектив единомышленников, но основные решения всегда принимает главный тренер. Он несет за них ответственность и он же выдерживает все давление.
Поэтому в первую очередь мощный сезон «Торпедо» в 2023 году связан с главным тренером, с Игорем Ларионовым. Так вам скажет любой профессионал. Хотя и Андрей Козырев, как показало время, — сильный тренер.
— Скептики говорят, что, учитывая плотность на Западе, «Торпедо» в нынешней ситуации рискует не попасть в плей-офф. Они правы?
— Очень поспешные выводы. И вообще в хоккее делают выводы не осенью, а весной. Вспоминаю свой сезон 2006 года в Череповце, когда мы в сентябре побеждали всех подряд, а потом начали останавливаться и не вышли в плей-офф.
Посмотрите, как стартовал тот же СКА — и в этом сезоне, и в прошлом. Второй сентябрь его только и критикуют, но, как и год назад видно, что с каждым матчем армейцы набирают ход.
Надеюсь, что по этому же графику пойдет и «Торпедо». У нижегородцев молодая команда, и она по ходу чемпионата обязана прибавлять, — считает олимпийский чемпион.