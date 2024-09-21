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Якушев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь замешана политика, а не спорт. Дай бог Саше здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки»

Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

Источник: Sports.Ru

"Хотелось бы понимать, по каким критериям был составлен рейтинг, по последнему сезону или в совокупности. Мне кажется, что во мнении этих экспертов больше политики, чем спортивной составляющей. Даже если последний сезон для Саши сложился менее удачно, чем другие, здесь, думаю, замешана политика, а не спорт.

Ему и людям, которые любят и ценят Сашу, не надо обращать внимание на рейтинг. Да, отсутствие в топ‑50 обидно, но все мы знаем, что за игрок и человек Овечкин. Дай бог ему здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки. Уверен, все будущие сезоны для Саши будут благополучными", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.