Якушев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь замешана политика, а не спорт. Дай бог Саше здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки»

Ему и людям, которые любят и ценят Сашу, не надо обращать внимание на рейтинг. Да, отсутствие в топ‑50 обидно, но все мы знаем, что за игрок и человек Овечкин. Дай бог ему здоровья, успехов в гонке за рекордом Гретцки. Уверен, все будущие сезоны для Саши будут благополучными", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.