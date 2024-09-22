Ягр остановил время. Великий чех забивает на высшем уровне в 52 года!

Ягр для Чехии — больше чем титулованный хоккеист. Это спортсмен, остановивший время и перешагнувший из эпохи в эпоху. Партнеры по «Кладно» Филип и Рытлик еще не родились, когда Яромир ставил на уши НХЛ и выиграл первый Кубок Стэнли с «Питтсбургом». Только представьте, каково это — выходить на лед с человеком, который был и остается кумиром для тысяч чешских мальчишек. Насыщенная карьера Ягра достойна экранизации. Для Чехии (и не только) этот фильм станет великой спортивной картиной.